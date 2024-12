Presidente de LALIGA compara Marcelo Gallardo e Fernando Gago

O presidente de LALIGA, Javier Tebas, concedeu entrevista ao veículo argentino ‘Infobae’ onde opinou sobre alguns elementos do futebol local. Como, por exemplo, a avaliação dos técnicos que dirigem os times mais populares do país: Fernando Gago (Boca Juniors) e Marcelo Gallardo (River Plate).

Em sua análise, a experiência e os resultados obtidos pelo Muñeco fazem com que ele apresente credenciais para trabalhar, algum dia, em um clube que dispute LALIGA. Algo que ele não interpreta da mesma forma quando fala do treinador boquense.

“Acho que Marcelo Gallardo está pronto para dirigir tanto na Espanha quanto em outros grandes campeonatos europeus. Fernando Gago, por outro lado, acho que ainda tem um caminho a percorrer”, avalia o mandatário espanhol.

Competitivos

Tebas também fez um comparativo entre Boca e River em uma hipotética possibilidade dos clubes disputarem LALIGA. Na sua avaliação, de cunho bem positivo, a disputa dos eternos rivais de Buenos Aires seria na parte alta da tabela:

“Ambas as equipes poderiam estar disputando o campeonato espanhol e estar entre as seis melhores equipes da tabela com total tranquilidade.”

A pergunta clássica

Como não poderia deixar de ser, a pergunta sobre sua preferência pessoal entre um dos dois surgiu. Apesar de não titubear sobre optar pelo Boca Juniors, encheu de elogios o River e, principalmente, o remodelado Mâs Monumental:

“Boca ou River? Boca. Não sou galinha (risos). (O Monumental) É um estádio que considero um exemplo em termos da capacidade de realizar um matchday bem administrado, para atingir esse recorde de capacidade total em um estádio com 90 mil pessoas. O River e o futebol argentino deveriam vendê-lo muito mais ao redor do mundo porque, o que ele fez em termos de gestão, é um fenômeno único em nível global.”

