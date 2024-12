Santos tem seis nomes para substituir Carille

De volta à Série A do Brasileirão, o Santos ainda não sabe quem comandará a equipe em 2025, ano do esperado retorno santista. E, ao todo, já são seis os nomes de treinadores cogitados pelo Peixe para o ano que está por vir.

Antes mesmo da demissão de Fábio Carille, que levou o Santos de volta à elite com o título da Série B-2024, o clube já buscava técnicos no mercado. Um deles era Jorge Sampaoli, nome conhecido da torcida santista. O argentino, porém, fechou com o Rennes-FRA.

Outros nomes cogitados foram os de António Oliveira (ex-Corinthians), Pedro Caixinha (ex-Red Bull Bragantino), Cuca (ex-Athletico) e Renato Gaúcho (atualmente no Grêmio). O último nome é o do português Luís Castro, ex-Al-Nassr, que está sem clube desde setembro.

Este, aliás, é o mais próximo do acerto. Afinal, seu empresário, Antônio Teixeira, teve conversas com a diretoria do Santos e visitas a sedes do clube, com seu nome ganhando cada vez mais força. Enquanto não define seu treinador, o Peixe busca uma reformulação no elenco. Clique aqui e saiba mais.

