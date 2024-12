‘Salvador’ do Cruzeiro, Ramiro revela sentimento após empate: ‘Frustração’

O volante Ramiro, ‘salvador’ do Cruzeiro no empate em 1 a 1 contra o Red Bull Bragantino, neste domingo (1º), revelou o sentimento de mais um tropeço da Raposa na temporada. Para ele, a sensação é de “frustração” por mais dois pontos deixados pelo caminho no Brasileirão.

“Sentimento de frustração. Acho que não tem outra palavra. Tristeza, frustração… Apesar de não ter perdido o jogo, o empate não era o que a gente queria. A gente entendia e sabia que era importantíssimo vencer. Acho que jogamos pra vencer, mas o resultado não veio. Futebol é assim: é bola na rede. Não adianta jogar bem e não fazer o gol, não ganhar o jogo. Tentamos de tudo o que foi jeito, cruzando, com tabela, chutando de fora. Mas como eu falei: sensação de tristeza e frustração pelo empate”, avaliou o jogador, que marcou apenas seu terceiro gol pela em dois anos de Raposa, em entrevista ao Premiere na saída de campo.

LEIA MAIS: Atuações do Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino: Ramiro salva no fim

O Cruzeiro volta a campo já nesta quarta-feira (4), quando recebe o Palmeiras com portões fechados no Mineirão. A partida vale pela 37ª e penúltima rodada do Brasileirão, com a Raposa lutando por vaga na Libertadores-2025. Para se classificar à competição internacional do próximo ano, o Cruzeiro precisa ultrapassar Corinthians (oitavo) ou Bahia (sétimo), ambos com 50 pontos – um a mais que a equipe mineira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.