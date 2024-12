Empresário grego ventilado no Vasco admite negociação para adquirir SAF no Brasil

O Vasco vive a ansiedade para ter uma nova administração e a restauração da esperança de que pode voltar aos seus tempos áureos. Neste contexto, o empresário Evangelos Marinakis admitiu, em entrevista à emissora britânica “Sky Sports”, que está em negociações para se tornar o gestor um clube brasileiro. Anteriormente, o magnata já foi ligado como um possível interessado em comprar as ações da Sociedade Anônima do Futebol do Cruz-Maltino.

“É preciso ser algo importante, algo grande”, citou o milionário grego em trecho de vídeo para divulgar a entrevista à Sky Sports.

Marinakis já tem experiência no futebol. Afinal, ele também é proprietário do Nottingham Forest, da Inglaterra, do Olympiacos, da Grécia, e o Rio Ave, de Portugal. O primeiro clube passa por um positivo começo de temporada e se encontra na sexta colocação, com 22 pontos. Ou seja, está na disputa com outros clubes tradicionais por uma vaga em competições europeias neste momento. Mesmo assim, o empresário grego não está satisfeito e deseja ampliar seus horizontes no cenário futebolístico. Tanto que se esforçou para contratar o brasileiro Edu Gaspar, que fazia trabalho de destaque no Arsenal, também da Inglaterra. A proposta atraiu o brasileiro, que aceitou participar do novo projeto.

Presidente do Vasco tem conversas com interessados

Em entrevista coletiva, Pedrinho, presidente do Vasco, confessou que tem conversas com alguns interessados. Entretanto, não se aprofundou no tema, já que há cláusulas de confidencialidade

“Existem alguns investidores, e eu tenho que tomar cuidado quando falo porque as pessoas acham que são negociações avançadas. Existem alguns e existem NDAs (sigla em inglês para acordos de confidencialidade) assinados desse início de conversa, que eu não vou chamar nem de negociação. Por meio desse acordo de confidencialidade, não posso falar quem são os investidores”, em conversas com jornalistas no dia 14 de novembro.

A construção de maior parte da fortuna de Marinakis foi no ramo marítimo. Isso porque sua família é dona da Capital Maritime Group, empresa que conta com uma frota de dezenas de navios e cujo patrimônio é avaliado em R$ 22 bilhões.

