CBF sentencia Cruzeiro x Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, com portões fechados

A CBF sentenciou, neste domingo (1/12), que o duelo entre Cruzeiro e Palmeiras, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá portões fechados. A definição se deu, aliás, após recomendação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

Na véspera do parecer da Confederação, o clube paulista se manifestou contrário à sugestão do MP de Minas. Alegou, portanto, que a CBF, a fim de não ferir a isonomia do campeonato, deveria atuar em conjunto com as autoridades de segurança pública mineiras para assegurar a presença de torcedores de ambos os clubes no estádio.

Como exemplo, o Verdão destacou a partida válida pelo primeiro turno, quando as duas torcidas estiveram no Allianz Parque, enfatizando que não aceitaria um prejuízo esportivo em razão do ato criminoso em uma rodovia quando o time sequer esteve em campo naquela data. Em outubro, emboscada da Mancha Alvi Verde contra a Máfia Azul terminou com a morte de um torcedor cruzeirense e ferimento de 18 pessoas.

Além disso, o Palmeiras fez questão de mencionar que encaminhou ofício à CBF em 19 de novembro em contrariedade à declaração de apoio do vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, a respeito da realização do jogo com torcida única do Cruzeiro.

No documento, o clube alviverde recomendou a transferência da partida para outra cidade caso as autoridades entendessem como inviável a garantia da segurança dos torcedores palestrinos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.