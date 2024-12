Defesa do Palmeiras vira preocupação na reta final do Brasileiro

O Palmeiras não joga a toalha pelo título brasileiro, mesmo após perder para o Botafogo, no Allianz Parque, em confronto direto e perder a liderança. O Verdão sabe que precisa melhorar em alguns aspectos e o técnico Abel Ferreira acredita que o ponto principal é consertar o sistema defensivo.

“Defensivamente se calhar temos que melhorar. É na forma como sofremos o primeiro gol, o segundo”, disse Abel, após o jogo contra o Botafogo.

As falhas do sistema defensivo contra o Botafogo chamaram mais a atenção do que a pouca eficácia do ataque. Na ocasião, o primeiro gol saiu em uma cobrança de escanteio com jogada ensaiada e o segundo com lançamento em tiro de meta que a defesa alviverde não acompanhou na corrida. Além disso, o Verdão viu uma longa marca cair em seus domínios.

Afinal, o Palmeiras não sofria três gols, jogando no Allianz Parque, há dois anos e meio. A última vez que isso aconteceu, foi em abril de 2022. Na ocasião, o Verdão acabou derrotado para o Ceará por 3 a 2. A equipe também perdeu a invencibilidade do estádio naquele ano, depois de dez vitórias e um título paulista.

Sistema defensivo do Palmeiras cai de produção

O Palmeiras de Abel Ferreira sempre se orgulhou de um forte sistema defensivo. Contudo, no último mês, o Verdão sofreu 12 gols em nove jogos, contra Atlético-MG, Juventude, Fortaleza, Bahia e Botafogo. A equipe só passou limpo diante do Bragantino, em um empate sem gols, além dos embates contra Grêmio e Atlético-GO, em que o Alviverde venceu pelo placar mínimo.

Assim, para o duelo contra o Cruzeiro, na próxima quarta-feira (4/12), às 21h30, no Mineirão, Abel Ferreira terá a oportunidade de mais uma vez consertar o sistema defensivo do Palmeiras e seguir sonhando com o tri.

