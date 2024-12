Botafogo terá casa cheia para último jogo da temporada

O Botafogo conquistou o título da Libertadores pela primeira vez na sua história no último sábado (30) ao vencer o Atlético-MG por 2 a 1. Mas o Glorioso ainda pode levantar mais uma taça na temporada, já que é o líder do Brasileirão a duas rodadas do fim.

Portanto, a torcida alvinegra esgotou os ingressos para o último encontro em casa no ano. O duelo será contra o São Paulo, no próximo domingo (8), às 16h (de Brasília), pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes disso, o time de Artur Jorge ainda entra em campo contra o Internacional na quarta-feira (4), às 21h30, no Beira-Rio.

Uma publicação compartilhada por Botafogo F.R. (@botafogo)

Os sócios-torcedores do programa “Camisa 7” compraram todos os bilhetes neste domingo (1º) e, assim, a venda que estava prevista para abrir nesta terça-feira para o público geral não acontecerá. O estádio Nilton Santos tem capacidade para aproximadamente 45 mil pessoas.

Possibilidade de título do Brasileirão

O Botafogo é o primeiro colocado na tabela, com 73 pontos. Logo atrás, o Palmeiras soma 70. Dessa forma, o Glorioso pode ser campeão antecipadamente na próxima rodada em caso de vitória sobre o Inter e uma derrota ou empate do Alviverde em seu respectivo confronto. Em caso de resultados iguais ou uma vitória do Verdão, a decisão ficará para a última rodada.

