Santos define prazo para Luís Castro responder oferta

O Santos segue otimista, mas deu um prazo para o treinador Luís Castro responder a oferta do clube. O Peixe quer uma definição até esta terça-feira (3/12). Se não houver uma definição até o novo prazo estabelecido pelos santistas, a proposta não terá mais validade e a diretoria deve ir atrás de um novo nome.

Luís Castro está em Lisboa, desde que foi demitido do Al-Nassr, da Arábia Saudita e estuda com calma o próximo passo da carreira. Recentemente, ele esteve em Dubai para ouvir outras propostas. Apesar de não ter pressa em definir seu futuro, ele terá que tomar uma decisão rápida, caso queira realmente comandar o Peixe em 2025.

A ideia de Luís Castro era tomar uma decisão no meio de dezembro. O Santos, por sua vez, tem pressa para tomar definições visando a próxima temporada. Mesmo que tenha que esperar alguns dias para o treinador chegar ao Brasil, o Peixe quer a confirmação que o técnico virá para comandar o time em 2025.

A direção santista não vai dar andamento a nenhum “plano B” enquanto não houver uma desistência formal de Castro em relação à proposta feita. Outros nomes que foram consultados são o do argentino Gustavo Quinteros, atualmente no Vélez e do português Sérgio Conceição, cujo último clube foi o Porto. Nenhuma negociação está sendo considerada fácil, mas a tendência é que seja um estrangeiro.

Castro está sendo visto pelo Santos como um nome capaz de coordenar uma boa mudança no departamento de futebol e ser o capitão de uma reformulação para o retorno à Série A. Assim, o Peixe não descarta fazer um forte esforço financeiro para ter o treinador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.