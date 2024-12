Botafogo chega à marca de 80 mil sócios

Campeão da Libertadores, o Botafogo atingiu uma marca importante no início da tarde desta segunda-feira (2). O clube ultrapassou a marca de 80 mil sócio torcedores. Agora, são 80.626, associados no Camisa 7.

Dessa forma, o Alvinegro atingiu um recorde. Pela primeira vez na história o clube chega a esse número de sócios torcedores. Só na última semana, foram mais de 2 mil novos sócios.

Vale ressaltar que o Glorioso vive uma grande temporada. A equipe comandada por Arthur Jorge conquistou a Libertadores, um título inédito, no último sábado (30), com uma vitória histórica em cima do Atlético Mineiro. Com Gregore expulso aos 29 segundos, o Botafogo jogou com um a menos a partida inteira e ainda venceu por 3 a 1.

Além disso, o Alvinegro busca outro título ainda nesta semana, o do Campeonato Brasileiro. Líder com três pontos de vantagem do Palmeiras, segundo colocado, e faltando apenas duas rodadas para o fim da competição, o Glorioso pode ser campeão já nesta rodada.

A equipe entra em campo na quarta-feira (4), contra o Internacional, no Beira-Rio. Em caso de uma vitória e um tropeço do Verdão, o Alvinegro será campeão com uma rodada de antecedência e, portanto, dois títulos em menos de uma semana.

