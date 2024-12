Alexander Barboza, do Botafogo, ganha troféu inédito na final da Libertadores

Dessa forma, o prêmio é para reconhecer “o jogador com atuação destacada em relação à segurança e confiança em momentos críticos do jogo, garantindo a estabilidade do resultado e contribuindo para o sucesso do time, independentemente da posição em campo”.

Alexander Barboza é um dos nomes na defesa do Alvinegro. Ao lado do zagueiro Bastos, a dupla fez boas atuações defensivas na campanha. No entanto, como o angolano se lesionou, na decisão o uruguaio atuou ao lado de Adryelson. Independente da dupla, Barboza segue sendo um dos destaques na posição.

Aliás, a defesa foi um papel importante na conquista da Libertadores. O Alvinegro atuou com um jogador a menos durante o jogo inteiro e ainda sim conseguiu controlar a partida. Por fim, o Botafogo venceu por 3 a 1 o Atlético Mineiro.

Além disso, o jogador tem se mostrado cada vez mais entrosado com a torcida. Ele foi um dos jogadores mais animados e que mais ‘trocou’ com os torcedores durante a comemoração do título no último domingo (1), no Rio de Janeiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.