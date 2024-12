Globo tira ídolo do Botafogo de transmissão da Libertadores

Escalado pela Globo para a transmissão da final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo, o ex-jogador Loco Abreu acabou cortado de última hora pela emissora. Ele participaria do pré-jogo com Ana Thais Matos. A informação é de Gabriel Vaquer, do F5.

De acordo com a informação do colunista, a presença do ídolo do clube carioca na transmissão poderia gerar insatisfação em torcedores do Atlético-MG, já que a emissora não teria um representante mais ligado a equipe mineira. Com isso, a Globo optou por deixá-lo de fora do pré-jogo.

Atualmente na função de técnico, Loco Abreu já participou de outros grandes eventos exibidos pela Globo. Em 2022, ele foi um dos colaboradores na Copa do Mundo do Qatar. Já este ano, o ex-camisa 13 esteve envolvido na transmissão da Copa América.

A exibição da final entre Atlético-MG e Botafogo rendeu números expressivos de audiência para a Globo. No Rio, a emissora conseguiu o melhor desempenho do ano, com 36 pontos de média e picos de 40 na capital fluminense. Já em Belo Horizonte, os mesmos 36 pontos foram registrados, maior índice em um jogo de Libertadores exibido para a cidade em 10 anos.

