Peñarol não deve renovar com ‘algoz’ do Flamengo

No último fim de semana, o goleiro Washington Aguerre coroou uma grande temporada com título. Graças ao triunfo diante do Fênix, por 3 a 1, o Peñarol se sagrou campeão uruguaio pela 52ª vez na história.

Entretanto, mesmo com números da ordem de 17 partidas sem sofrer gols (o maior na competição) e a grande participação na Libertadores, o arqueiro de 31 anos não deve continuar na representação de Montevidéu.

Isso porque, segundo informações do jornalista César Luis Merlo, o acordo entre as partes que vale até 31 de dezembro deste ano não deve ser prolongado. Não há maiores detalhes se isso ocorreu por desacordo entre as partes em algum aspecto de renovação ou por qualquer outra questão.

Fato é que, desse modo, Aguerre fica livre no mercado onde o ambiente é favorável. Ainda de acordo com Merlo, já existem algumas sondagens de diferentes mercados com interesse na contratação do arqueiro. Entretanto, os nomes dos clubes envolvidos estão mantidos em sigilo para evitar interferência nas negociações.

Washington Aguerre é cria das categorias de base do Carbonero, clube onde também fez seus primeiros jogos como profissional. Em 2017, ele começou a ganhar rodagem fora do Manya em passagens por empréstimo defendendo Plaza Colonia e Cerro Largo.

Já sem vínculo com o Peñarol, Aguerre vive duas experiências fora do país onde defendeu Querétaro-MEX (entre 2020 e 2022), bem como o América-MG, no ano passado. No início de 2024, ele retornou ao seu clube formador e angariou 36 partidas ao longo da temporada.

