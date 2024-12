Irresistível Atalanta vence e afunda a Roma no Campeonato Italiano

A Atalanta segue irresistível nesta temporada. No encerramento da 14ª rodada do Campeonato Italiano, nesta segunda-feira (2), a equipe de Bérgamo bateu a Roma fora de casa, no Estádio Olímpico, na capital, por 2 a 0, chegando a oito vitórias seguidas no ano.

De Roon e Zaniolo anotaram os gols do jogo, que amplia a sequência invicta da Atalanta para 13 partidas. A Roma vai pelo lado oposto, já que não vence há seis jogos (somando todas as competições) e se vê muito perto da zona de rebaixamento da Serie A.

Os gols saíram na etapa final. O primeiro, aos 23′. Após cruzamento da direita, a bola sobrou para Marten de Roon, que, de primeira, mandou da entrada da área. Ainda houve desvio no meio do caminho, simplesmente matando a reação do goleiro Svilar. Quase nos acréscimos, aquela ‘lei do ex’ que nunca falha. Zaniolo, ex-jogador da Roma, complementou de cabeça aos 44′ e fez o segundo, não economizando na comemoração e levando amarelo por tirar a camisa.

Roma perto do Z3

Com a derrota, a Roma segue em 15º, seguindo com 13 pontos – apenas dois pontos à frente da zona de rebaixamento. Já a Atalanta volta a ficar a um ponto do líder Napoli, que venceu na rodada. São 31 pontos contra 32 dos líderes napolitanos.

A Roma volta a campo já neste sábado (7), às 16h45 (de Brasília) quando recebe o Lecce, pela 15ª rodada do Campeonato Italiano. A Atalanta, por sua vez, recebe ninguém menos que o Milan, no mesmo horário, mas na sexta (6).

Jogos da 14ª rodada do Campeonato Italiano

Sexta-feira (29/11)

Cagliari 1 x 0 Verona

Sábado (30/11)

Como 1 x 1 Monza

Milan 3 x 0 Empoli

Bologna 3 x 0 Venezia

Domingo (1º/12)

Udinese 0 x 2 Genoa

Torino 0 x 1 Napoli

Parma 3 x 1 Lazio

Fiorentina 0 x 0 Inter – abandonado aos 21’/1ºT por conta do colapso de Edoardo Bove

Lecce 1 x 1 Juventus

Segunda-feira (2/12)

Roma 0 x 2 Atalanta

