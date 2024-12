Keno pode voltar a atuar pelo Fluminense contra o Cuiabá

Ausente no empate contra o Athletico, no último domingo (1º), o atacante Keno pode voltar ao Fluminense já na próxima rodada, contra o Cuiabá. O clube optou por preservar o ponta por causa do gramado sintético da Ligga Arena, onde ocorreu o duelo contra os paranaenses, pela 36ª rodada – empate por 1 a 1.

Dessa forma, a tendência é que o jogador de 35 anos volte aos relacionados para enfrentar o Dourado, na quinta (5), pela 37ª e penúltima rodada do Brasileirão, no Maracanã. Keno estava, segundo o Fluminense, com um hematoma na coxa direita, com Kevin Serna entrando em seu lugar contra o Furacão.

LEIA MAIS: Marcelo, enfim, rescinde contrato com o Fluminense

Mano Menezes, em coletiva após o jogo com o Athletico, revelou que Keno entra no âmbito dos “prováveis” para a próxima partida. Não se sabe, porém, se como titular, com Serna entrando no decorrer do jogo, ou o inverso.

“É bem provável que (Keno retorne) sim. Foi um pequeno hematoma, e temos uma condição provável de estarmos com ele à disposição na quinta-feira, para talvez não levar o Serna tão até o fim. Ou iniciar com o Keno e depois ter a possibilidade do Serna, que voltou, fez um grande jogo taticamente hoje (sábado)”, disse o treinador.

Keno marcou quatro gols e deu três assistências nas 38 partidas que realizou em 2024 pelo Tricolor. Já Serna tem um gol e duas assistências nas 19 vezes que foi a campo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.