Corinthians x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Bahia se enfrentam nesta terça-feira (3/12), às 20h, na Neo Química Arena, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, aliás, é uma briga direta por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Afinal, o Esquadrão de Aço é o sétimo colocado, enquanto o Timão está em oitavo, ambos com 50 pontos. Apesar dos dois estarem no G8, as equipes precisam somar pontos, já que o Cruzeiro, nono colocado, tem um ponto a menos que os dois clubes.

Onde assistir

O jogo entre alvinegros e tricolores em Itaquera terá transmissão do canal Premiere.

Como chega o Corinthians

O técnico Ramón Díaz teve uma ótima notícia após o duelo contra o Criciúma, fora de casa. O Timão contava com uma longa lista de pendurados para a partida, mas nenhum atleta da lista levou cartão amarelo. Assim, o treinador terá força máxima para o duelo direto contra os baianos. Os únicos de fora são os atletas que só devem voltar em 2025, casos do volante Maycon, do meia Ruan Oliveira e do lateral-esquerdo Diego Palacios. Por fim, a única dúvida fica no meio de campo, já que Raniele começou os últimos embates, mas José Martínez busca retomar seu espaço.

Como chega o Bahia

Já pelo lado do Esquadrão de Aço, o técnico Rogério Ceni terá alguns desfalques. Afinal, David Duarte, Iago Borduchi e Rezende seguem no departamento médico e não viajam para São Paulo. Assim, o treinador deve repetir a escalação que venceu o Cuiabá, fora de casa, no último final de semana. A grande dúvida fica na lateral direita, já que Gilberto e Santiago Arias brigam por uma vaga no setor. Neste momento, o colombiano leva vantagem mas mudanças podem acontecer. Por fim, no ataque, Ademir deve seguir ao lado de Luciano Rodríguez.

CORINTHIANS X BAHIA

37ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 3/12/2024, às 20h (de Brasília).

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (José Martínez), Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Bahia: Adriel; Santi Arias (Gilberto), Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly (Biel) e Everton Ribeiro; Ademir e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa(RJ) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

