Artilheiro do Palmeiras na Copa do Brasil Sub-20, Luighi olha para o futuro após vice-campeonato

Depois de abrir dois gols frente na final, o Palmeiras amargou o vice-campeonato da Copa do Brasil Sub-20. Na noite desta segunda-feira (2/12), o time perdeu por 3 a 2 de virada para o São Paulo no jogo único da decisão, disputado no Morumbis.

Luighi, artilheiro da equipe alviverde no torneio, com seis tentos, comentou sobre a partida que poderia ter resultado no terceiro título das Crias da Academia na competição.

“A gente começou bem fazendo dois gols, mas no final do primeiro tempo, tomamos um. Conversamos no vestiário para voltar ligados, mas faz parte do futebol. Não soubemos aproveitar as oportunidades lá na frente, e os caras foram decisivos. Agora, portanto, é nos dedicarmos de cabeça erguida porque tem outros campeonatos lá na frente”, disse o atacante, autor do segundo gol palmeirense na decisão.

O Palmeiras disputou oito partidas, com cinco vitórias, um empate e duas derrotas, somando 27 gols marcados e e nove sofridos. O Verdão, aliás, é o atual campeão do Brasileiro da categoria.

