Federação Paulista divulga tabela base do Paulistão 2025; confira datas

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, nesta segunda-feira (2), a tabela base da primeira fase do campeonato estadual, com a definição das 12 rodadas e os sete clássicos no decorrer da disputa, incluindo o Dérbi campineiro entre Guarani e Ponte Preta.

Nas próximas semanas, a entidade irá desmembrar a tabela com as datas específicas, horários e locais de cada partida, bem como os devidos canais de transmissão, seja em TV aberta, fechada e streaming.

Na rodada de estreia, com início em 15 de janeiro, Palmeiras, São Paulo e Santos atuarão em seus domínios contra Portuguesa, Inter de Limeira e Mirassol, respectivamente. Desse modo, aénas um dos quatro grandes começa o torneio fora de casa.

O Corinthians, portanto, precisará viajar até Bragança Paulista, onde terá pela frente o Red Bull Bragantino, que luta ainda nesta temporada de 2024 para se manter na elite nacional.

Veja as rodadas dos clássicos no Paulistão

3ª Rodada: Santos x Palmeiras

4ª Rodada: São Paulo x Corinthians

6ª Rodada: Santos x São Paulo

7ª Rodada: Palmeiras x Corinthians

8ª Rodada: Ponte Preta x Guarani

9ª Rodada: Corinthians x Santos

10ª Rodada: Palmeiras x São Paulo

Confira todas as rodadas

1ª rodada: 15/1

Guarani x Botafogo

Novorizontino x Ponte Preta

Palmeiras x Portuguesa

Red Bull Bragantino x Corinthians

Velo Clube x Noroeste

Água Santa x São Bernardo

Santos x Mirassol

São Paulo x Inter de Limeira

2ª Rodada: 19/1 Botafogo x São Paulo

Corinthians x Velo Clube

Noroeste x Palmeiras

Inter de Limeira x Guarani

Mirassol x Água Santa

Ponte Preta x Santos

Portuguesa x Novorizontino

São Bernardo x Red Bull Bragantino 3ª Rodada: 22/1 Corinthians x Água Santa

Noroeste x Botafogo

Novorizontino x Inter de Limeira

Ponte Preta x Portuguesa

Red Bull Bragantino x Velo Clube

Santos x Palmeiras

São Bernardo x Mirassol

São Paulo x Guarani 4ª Rodada: 26/1 Botafogo x São Bernardo

Guarani x Noroeste

Inter de Limeira x Ponte Preta

Mirassol x Portuguesa

Palmeiras x Novorizontino

São Paulo x Corinthians

Velo Clube x Santos

Água Santa x Red Bull Bragantino 5ª Rodada: 29/1 Botafogo x Água Santa

Noroeste x Inter de Limeira

Mirassol x Guarani

Novorizontino x Velo Clube

Palmeiras x Red Bull Bragantino

Ponte Preta x Corinthians

Portuguesa x São Paulo

São Bernardo x Santos 6ª Rodada: 2/2 Corinthians x Noroeste

Guarani x Palmeiras

Inter de Limeira x São Bernardo

Portuguesa x Botafogo

Red Bull Bragantino x Novorizontino

Santos x São Paulo

Velo Clube x Mirassol

Água Santa x Ponte Preta 7ª Rodada: 5/2 Noroeste x Ponte Preta

Guarani x Água Santa

Inter de Limeira x Red Bull Bragantino

Palmeiras x Corinthians

Santos x Botafogo

São Bernardo x Novorizontino

São Paulo x Mirassol

Velo Clube x Portuguesa 8ª Rodada: 9/2 Botafogo x Velo Clube

Corinthians x São Bernardo

Mirassol x Noroeste

Novorizontino x Santos

Ponte Preta x Guarani

Portuguesa x Inter de Limeira

Red Bull Bragantino x São Paulo

Água Santa x Palmeiras 9ª Rodada: 12/2 Botafogo x Red Bull Bragantino

Corinthians x Santos

Noroeste x São Bernardo

Guarani x Novorizontino

Inter de Limeira x Palmeiras

Mirassol x Ponte Preta

São Paulo x Velo Clube

Água Santa x Portuguesa 10ª Rodada: 16/2 Novorizontino x Mirassol

Palmeiras x São Paulo

Ponte Preta x Botafogo

Portuguesa x Corinthians

Red Bull Bragantino x Noroeste

Santos x Água Santa

São Bernardo x Guarani

Velo Clube x Inter de Limeira Rodada 11: 19/2 Guarani x Velo Clube

Novorizontino x Corinthians

Palmeiras x Botafogo

Portuguesa x São Bernardo

Red Bull Bragantino x Mirassol

Santos x Noroeste

São Paulo x Ponte Preta

Água Santa x Inter de Limeira Rodada 12: 23/2 Botafogo x Novorizontino

Corinthians x Guarani

Noroeste x Portuguesa

Inter de Limeira x Santos

Mirassol x Palmeiras

Ponte Preta x Red Bull Bragantino

São Bernardo x São Paulo

Velo Clube x Água Santa Mata-mata Quartas de final: 1º de março

Semifinal: 9/3

Finais: 16/3 e 27/3

