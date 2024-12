Flamengo, Fluminense e Palmeiras são cabeças de chave do Super Mundial; confira potes

A Fifa definiu os potes e respectivos procedimentos do sorteio do Super Mundial de Clubes, que ocorrerá na próxima quinta-feira (5), às 15h (de Brasília), em Miami, uma das 11 sedes do torneio nos Estados Unidos. A informação é da “Cazé TV”, emissora parceira da Fifa no Brasil. A competição, que será disputada a cada quatro anos, ocorrerá entre os dias 15 de junho a 13 de julho de 2025, com 32 clubes.

Palmeiras, Flamengo e Fluminense, campeões da Libertadores em 2021, 2022 e 2023, serão cabeças de chave e, portanto, pertencentes ao pote 1. Além deles, estão River Plate (classificado via ranking), Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Real Madrid e Manchester City.

A Conmebol solicitou à Fifa que os vencedores do torneio continental fossem cabeças de chave no sorteio, mas o pedido foi atendido parcialmente. Assim, o Botafogo, o quarto representante brasileiro no Super Mundial, ficará no pote 3 ao lado do Boca Juniors e Al-Hilal, de Neymar.

Já o pote 2 é formado unicamente por clubes europeus, enquanto o 4 terá representantes da Ásia, África, Oceania e da América do Norte, Central e Caribe, incluindo o Inter Miami, de Lionel Messi, indicado dos EUA, o país-sede.

Os times serão divididos em oito chaves com quatro integrantes cada, sendo que eles se enfrentam dentro do grupo e os dois melhores se classificam para o mata-mata. As fases eliminatórias serão em jogo único. Não haverá disputa pelo terceiro lugar.

Veja os potes do Super Mundial de Clubes

Pote 1: Manchester City (Inglaterra), Real Madrid (Espanha) , Bayern de Munique, PSG (França), Flamengo, Palmeiras, River Plate e Fluminense;

Pote 2: Chelsea (Inglaterra), Borussia Dortmund (Alemanha), Inter de Milão (Itália), Porto (Portugal), Atlético de Madrid (Espanha), Benfica (Portugal), Juventus (Itália) e Red Bull Salzburg (Áustria);

Pote 3: Al-Hilal (Arábia Saudita), Ulsan Hyundai (Coreia do Sul), Al-Ahly (Egito), Wydad Casablanca (Marrocos), Monterrey (México), León (México), Boca Juniors e Botafogo;

Pote 4: Urawa Red Diamonds (Japão) , Al Ain (Emirados Árabes Unidos), Espérance (Tunísia), Mamelodi Sundowns (África do Sul), Pachuca (México), Seattle Sounders (EUA), Auckland City (Nova Zelândia) e Inter Miami (EUA).

