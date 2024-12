CBF divulga arbitragem de duelo decisivo entre Fluminense e Cuiabá

Após empatar com o Athletico, em Curitiba, o Fluminense terá pela frente mais dois jogos decisivos na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O primeiro deles acontece nesta quinta-feira (5). às 20h (de Brasília), diante do já rebaixado Cuiabá, no Maracanã, pela 37ª rodada.

Nesse sentido, a CBF divulgou qual será o quadro de arbitragem que conduzirá a partida. Caberá a Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS) apitar o confronto direto da parte de baixo da tabela.

Além disso, Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Michael Stanislau (RS) serão os assistentes. Na cabine do VAR, Caio Max Augusto Vieira (RN) ficará de frente na análise dos vídeos.

O Fluminense só depende dele para permanecer na elite do futebol brasileiro. Com 40 pontos, tem dois a mais que Criciúma e Red Bull Bragantino, restando duas rodadas para o fim da competição. O elenco, então, terá pela frente duelos com o Cuiabá (dia 5), no Maracanã, e o Palmeiras (dia 8), no Allianz Parque.

Além disso, caso vença o Dourado, já rebaixado, o time de Laranjeiras pode sacramentar matematicamente a permanência. Isso só acontecerá se os dois principais adversários contra o rebaixamento tropeçarem na rodada. O Tigre enfrenta o Flamengo, enquanto o Massa Bruta pega o Furacão.

