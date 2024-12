Mesmo sem chance de título, presidente do Inter descarta poupar contra o Botafogo

O Internacional deu adeus ao título do Brasileirão ao perder para o Flamengo no último domingo (1º), por 3 a 2, no Maracanã. Apesar disso, o Colorado não vai usar time misto ou reserva contra o Botafogo, na próxima rodada. A garantia foi feita pelo presidente do clube, Alessandro Barcellos, que destacou a obrigação do time de buscar a vitória.

“Nosso torcedor está em sinergia com a equipe, já havia uma grande procura por ingressos antes mesmo do jogo com o Flamengo e depois esgotou. Vamos ter um Beira-Rio lotado, temos a obrigação de buscar a vitória nesse jogo. Queremos chegar à maior pontuação possível, isso é importante para um final de temporada, queremos deixar a última impressão ainda mais positiva”, disse o dirigente no “Charla Podcast”.

“Além de jogarmos pela grandeza do clube, porque todos os jogos o Internacional entra para ganhar, tem também a pontuação, a cada posição você tem recursos importantes. Não tem férias antecipadas, jogador poupado, vai jogar todo mundo, vamos com força máxima. É uma forma também de respeitar o campeonato, de dar condição de igualdade. Não estou criticando, são coisas que acontecem, às vezes o time está mobilizado… Mas o torcedor vai estar presente”, concluiu.

Último jogo do Internacional em casa no ano

O duelo desta quarta-feira (4) marcará o último jogo do Colorado em casa na temporada. Portanto, é a oportunidade da equipe se despedir dos torcedores. Além disso, o adversário pode se sagrar campeão brasileiro no confronto. Para isso, é necessário vencer e torcer por uma derrota ou empate do vice-líder Palmeiras.

“É a despedida do ano, um ano de recuperação, poder estar junto do nosso torcedor e agradecer a ele pela fidelidade, pela lealdade. Foram mais de 65 mil torcedores que nos acompanharam fora do Beira-Rio. Depois que voltamos, a média não baixou de 35, 40 mil. Temos obrigação de entrar em campo, fazer um grande jogo e agradecer o nosso torcedor. E vai ser um jogo duro, contra o atual campeão da Libertadores”, comentou Barcellos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.