Mano terá que definir substituto de Ganso no Fluminense; veja as opções

Na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Fluminense terá um desfalque importante no duelo com o Cuiabá, no Maracanã. Trata-se de Paulo Henrique Ganso, que foi decisivo no empate com o Athletico, em Curitiba, porém foi expulso após empurrar Canobbio.

O camisa 10 iniciou no banco de reservas, entretanto entrou no segundo tempo e mesmo no sacrifício deu um passe açucarado para Arias igualar o marcador. Ao longo da última semana, o jogador enfrentou problemas com dores nas costas, mas conseguiu atuar.

Dessa forma, o técnico Mano Menezes terá que definir alguém para substituir o cérebro do time, que necessita vencer o Dourado, na quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), Entre as opções da mesma posição estão Lima e Renato Augusto, que vivem momentos diferentes.

O primeiro tem tido várias oportunidades com o comandante e esbanjado polivalência. No entanto, o time tem muita dificuldade sem um de seus principais atletas, que municia o sistema ofensivo. Renato, por sua vez, ainda não conseguiu emplacar uma boa sequência com a camisa tricolor.

Além disso, outras possibilidades são a entrada de mais um volante para fortalecer o setor ou até mesmo a volta de Keno, que teve uma entorse leve no tornozelo. A presença do ponta faria Arias atuar mais por dentro na construção das jogadas, com Serna também entre os titulares.

O foco é fazer com que o time produza com mais intensidade e chegue ao resultado contra o Dourado. Afinal, em caso de vitória, o Fluminense pode garantir a permanência já nesta penúltima rodada. Isso só irá acontecer se Criciúma e Red Bull Bragantino tropeçarem para Flamengo e Furacão, respectivamente.

