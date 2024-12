Corinthians tenta apagar ‘fantasma’ do ano passado por Libertadores

O Corinthians encara o Bahia nesta terça-feira (3/12), às 21h30, na Neo Química Arena, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é direta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Para isso, o Timão se apega no retrospecto positivo contra o Esquadrão de Aço jogando em seus domínios. Também tem um fantasma para apagar do ano passado.

Ao todo, as duas equipes se enfrentaram na cidade de São Paulo 25 vezes, com 15 vitórias corintianas, seis empates e quatro triunfos baianos. Além disso, nos últimos 10 jogos com mando alvinegro, o Timão venceu sete, com dois empates e apenas uma derrota. Contudo,o último embate ainda assombra alguns torcedores do Corinthians.

Afinal, na reta final do Campeonato Brasileiro de 2023, o Corinthians perdeu por 5 a 1 para o Bahia, na Neo Química Arena. Thaciano duas vezes, Cauly, Rezende e Ademir, marcaram para o Esquadrão de Aço. Renato Augusto descontou para o Timão. Foi a pior derrota da equipe desde que a Neo Química Arena foi inaugurada.

Corinthians faz duelo direto por Libertadores

Assim, para apagar a imagem do último embate contra os baianos, o Corinthians terá a missão de vencer para se aproximar da vaga na Libertadores. Aliás, algo que pode vir nesta rodada. Empatados com 50 pontos e dentro da zona de classificação do torneio continental, quem vencer dá um passo grande para assegurar uma das últimas duas vagas na competição sul-americana do próximo ano.

Para garantir a vaga nessa rodada, o Timão precisa vencer o Bahia e que o Cruzeiro seja derrotado pelo Palmeiras. Tal combinação asseguraria ao Corinthians ao menos a oitava colocação do Brasileirão.

