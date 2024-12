Grêmio não terá zagueiro Rodrigo Ely nos dois jogos restantes da temporada

O Grêmio não terá seu zagueiro titular, Rodrigo Ely, à disposição para os seus dois últimos compromissos. Afinal, o defensor não conseguiu se recuperar a tempo de uma luxação no pé direito. Tanto que ele não participou da atividade que finalizou a preparação do Imortal, nesta terça-feira (03/12), para o embate com o Vitória.

O confronto vai ocorrer, nesta quarta-feira (04), no Barradão, em Salvador, às 20h (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Ely também será desfalque no jogo que encerra a campanha do Tricolor Gaúcho nesta edição da Série A, quando encara o Corinthians, no próximo domingo (08), às 16h, na Arena, pela 38ª rodada do torneio.

Assim, o técnico Renato Gaúcho deve escolher pela permanência de Rodrigo Caio, que teve atuação segura no empate com o Cruzeiro. Porém, ficou como opção no banco de reservas no último jogo, a vitória sobre o São Paulo, em casa. Rodrigo Ely sofreu a luxação no pé direito durante o empate com o Juventude, na Arena. Entretanto, o departamento médico do Imortal ainda não confirmou a contusão ou estipulou um prazo de recuperação.

Grêmio anuncia saída antecipada de jogador

O Tricolor Gaúcho comunicou, nesta terça-feira (03), que chegou a um acordo com o volante Du Queiroz para liberá-lo antes do término do Campeonato Brasileiro. O contrato de empréstimo junto ao Zenit, da Rússia, era válido até o fim de dezembro. A propósito, com uma cláusula de seis milhões de euros (aproximadamente R$ 28 milhões na cotação atual), mas o Grêmio não vai exercê-la. Ele, inclusive perdeu espaço e não atuava há pouco mais de três meses. Ao todo, Du Queiroz disputou 28 jogos com a camisa do Imortal.

Confira o comunicado oficial do Grêmio:

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que, em consenso com o atleta Du Queiroz, encerrou antecipadamente o vínculo temporário do atleta com o Clube.

Assinado em janeiro, o contrato de Du Queiroz com o Grêmio tem validade até o fim do mês, com possibilidade de compra dos direitos econômicos ao fim do período. Entretanto, o Clube optou por não exercer a compra, encerrando o vínculo de empréstimo.

O Grêmio agradece a Du Queiroz pelo empenho demonstrado com a camisa tricolor e deseja êxito na sequência de sua carreira.

