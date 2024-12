Ancelotti, do Real Madrid, define Botafogo como ‘extraordinário’ na final da Libertadores

A atuação do Botafogo na final da Libertadores chamou a atenção do técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid. O treinador revelou, em entrevista coletiva nesta terça-feira (3), que acompanhou a decisão entre o Alvinegro e o Atlético Mineiro. Aliás, para o italiano, o clube carioca fez um jogo extraordinário.

“Sim, eu vi o jogo. Um ambiente fantástico, fiquei encantando. Um primeiro minuto de jogo incrível, com esse pontapé incrível. Depois a atitude e o compromisso do Botafogo foram extraordinários. Eles jogaram uma partida fantástica, estou muito feliz pelo Allan (com quem trabalhou em duas oportunidades), que ganhou a Libertadores pelo Botafogo, um time histórico do futebol brasileiro. Foi capaz de ganhar a Libertadores pela primeira vez. Então, sim, estamos encantados”, disse.

O clube carioca atuou com um jogador a menos desde os 29 segundos do primeiro tempo e ainda sim conseguiu vencer o Atlético Mineiro por 3 a 1.

No entanto, o treinador afirmou que ‘isso passa’ e que o Botafogo terá alguns confrontos pela frente para pegar o Real Madrid na final do Mundial.

“Isso passa e agora eles precisam lutar em outras partidas para chegar à final do Mundial contra nós”, afirmou Carlo Ancelotti.

O Alvinegro, portanto, enfrenta o Pachuca, no dia 11 de dezembro, pelo Mundial de Clubes. Se vencer, encara o Al Ahly, do Egito, pela semifinal da competição, no dia 14. A final está marcada para o dia 18 de dezembro.

