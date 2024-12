Roger Flores dispara contra Guilherme Arana: ‘Você fez isso comigo’

O momento vivido pelo Atlético Mineiro não é fácil. Com isso, os torcedores buscam culpados, e, após a final da Copa Libertadores, o lateral-esquerdo Guilherme Arana foi alvo de críticas por parte da torcida. O comentarista Roger Flores, do SporTV, comentou os ataques ao jogador, mas aproveitou para relembrar uma situação envolvendo os dois.

“Eu não sou muito de criticar, pois tenho o maior respeito e admiração por todos os atletas. Fui um deles e sei o sacrifício que fazem para alcançar o alto nível. Este recado, no entanto, é para um jogador que está em altíssimo nível, joga muita bola e não precisava ter agido da maneira como agiu. Estou falando do Guilherme Arana, do Atlético”, iniciou Roger.

O comentarista também ressaltou que é inaceitável que jogadores sofram ataques nas redes sociais.

“Os torcedores têm o direito de fazer críticas, mas atacar um atleta diretamente nas redes sociais, com xingamentos e ameaças, é algo que não se deve aceitar. Me solidarizo com o Arana em relação a esses tipos de ataques. Ele chegou a postar: ‘Poxa, agora não sirvo para nada’. Porém, Arana, você fez isso comigo depois de uma semifinal da Copa do Brasil entre Vasco e Atlético”, completou Roger.

Comentarista relembra caso

Roger, então, relembrou que Arana já havia feito algo semelhante no passado.

“A minha função, hoje, é analisar o que está acontecendo no jogo, indicar quem está jogando bem ou mal, e comentar a parte tática das equipes. É claro que, às vezes, vou falar que você não está indo bem, mas sempre com respeito ao atleta. No jogo em questão, eu disse que o lado esquerdo do Atlético não estava funcionando bem e sugeri que talvez o Arana e o Rubens precisassem de uma mudança. Não passou disso, foi uma avaliação simples e honesta”, explicou Roger.

Por fim, Roger destacou que Arana precisa refletir sobre suas atitudes.

“Você incitou outra pessoa a atacar nas redes sociais. No meu caso, não faz diferença, pois tudo está bloqueado. Mas você provocou violência contra outra pessoa. Hoje, está sentindo na pele o que os torcedores que você incentivou a xingar alguém estão fazendo com você. Isso é errado. As atitudes que você toma em relação aos outros podem voltar para você de forma negativa”, concluiu Roger.

Como tudo aconteceu

Após a classificação para a final da Copa do Brasil, contra o Vasco, Arana foi às redes sociais e fez uma indireta a Roger.

“Continue falando m… que vou chamar o Lúcio para te dar outro cacete”, postou o jogador, seguido de vários emojis de risada.

