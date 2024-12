Filho de jogador do Cruzeiro comemora aniversário com temática do clube

Lucas Babolim, filho do zagueiro Zé Ivaldo, que defende o Cruzeiro, comemorou seu aniversário de oito anos, em festa que teve temática do clube. Assim o evento conteve objetos que tinha alguma conexão com a equipe mineira como bolo e alguns escudos. Bem como um boneco do mascote, que é uma Raposa.

A criança também aproveitou o momento com uma camisa do Cruzeiro. Posteriormente, o pai fez uma postagem e declarou seu amor por Lucas.

“Filho, os seus olhos me dão razão para lutar, seus abraços me dão motivos para sorrir e o seu amor me dá motivos para viver. Parabéns, meu amor. Feliz aniversário, meu garoto”, escreveu o zagueiro como forma de homenagear a criança.

A propósito, o defensor está em sua segunda passagem pelo time mineiro. Na primeira oportunidade, ele disputou a Série B pela Raposa em 2022 por empréstimo junto ao Athletico Paranaense. Na ocasião, aliás, ele fez parte do elenco que conquistou o título da Segunda Divisão. No ano seguinte, retornou ao Furacão e se transferiu para o Cruzeiro, dessa vez de forma definitiva, no início de 2024. Até aqui, Zé Ivaldo já atuou em 82 jogos pela equipe mineira, com cinco gols e três assistências.

Cruzeiro em boa fase fora dos gramados com a SAF

O Cruzeiro valorizou sua marca ao garantir a permanência por mais uma temporada na Série A do Brasileirão. Segundo um estudo da Sports Value, especializada em Marketing Esportivo, a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube cresceu 92% em 2024. O levantamento aponta que, em 2023, a SAF do Cruzeiro foi avaliada em R$ 766 milhões. Agora, em 2024, esse valor alcançou R$ 1,47 bilhão, colocando o time na 11ª posição entre as organizações mais valiosas do futebol brasileiro.

Entretanto, o estudo destaca que a valorização da SAF não se deve apenas à permanência na primeira divisão. A reestruturação dentro e fora de campo, as novas contratações e as expectativas para os próximos anos também foram fatores essenciais para esse crescimento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.