Vasco libera trio, dando início à ‘barca 2025’

Com a vida praticamente definida em 2024, o Vasco já está mirando o ano de 2025. E, nesta terça-feira (3), o clube dispensou os serviços de Pablo Galdames, Robert Rojas e Rossi, que, assim, não atuam mais com a Cruz de Malta.

O trio participou das atividades desta terça, mas, segundo o canal “Atenção, Vascaínos”, foi liberado após o treino, já que não serão mais utilizados nos dois jogos restantes. O movimento visa, então, o planejamento para a próxima temporada, em que o clube pode disputar a Copa Sul-Americana pela primeira vez após cinco anos.

Dos três, dois tinham contrato efetivo com o Vasco, aliás. O volante/meia Galdames, chileno ex-Genoa, contratado no início do ano para um vínculo até dezembro, e o ponta Rossi. O último, afinal, chegara em agosto de 2023 para uma segunda passagem na Colina.

Já o lateral-direito/zagueiro Rojas estava emprestado pelo River Plate (ARG). O paraguaio, que foi pedido do ex-técnico Ramón Díaz (hoje no Corinthians), tem vínculo até dezembro com o Cruz-Maltino. Em seu contrato, aliás, constava uma cláusula de compra caso o jogador atuasse em 50% das partidas do clube no ano. Ele, no entanto, fez somente 16 partidas das 59 que o Vasco disputou – apenas 27,1%.

Veja números do trio em 2024

Pablo Galdames (volante/meia)

30 jogos

23 como titular

7 como reserva

2 gols feitos

5 assistências

41,1% de aproveitamento

Robert Rojas (lateral-direito/zagueiro)

16 jogos

9 como titular

6 como reserva

0 gols feitos

0 assistências

54,2% de aproveitamento

Rossi (ponta-direita)

22 jogos

12 como titular

10 como reserva

0 gols feitos

2 assistências

45,8% de aproveitamento

