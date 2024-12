Barcelona goleia Mallorca e encerra sequência negativa no Espanhol

O Barcelona voltou a vencer no Campeonato Espanhol 2024/25. Após três rodadas sem vitória, o Barça visitou o Mallorca nesta terça-feira (3), e goleou os adversários por 5 a 1, em jogo adiantado da 19ª rodada. O brasileiro Raphinha foi o grande destaque, com dois gols marcados, enquanto Ferrán Torres, Frenkie de Jong e Pau Victor completaram a goleada dos culés. Por outro lado, o Muriqi descontou para os donos da casa no estádio Son Moix, o Iberostar. O jogo foi antecipado, uma vez que, em janeiro, o Barcelona estará concentrado na disputa da Supercopa da Espanha.

Lewandowski ficou como opção no banco de reservas. Artilheiro de La Liga com 15 gols, o polonês, que está voltando de lesão, foi poupado por Hansi Flick para a partida, mas Ferrán Torres cumpriu bem o papel no comando de ataque e abriu o caminho para a goleada.

Dessa maneira, o Barcelona chegou aos 37 pontos e lidera a competição de forma isolada. No entanto, o vice-líder Real Madrid, com 33, tem duas partidas a menos que o Barça e depende apenas de si para assumir a ponta da tabela.

LEIA MAIS: Ancelotti, do Real Madrid, define Botafogo como ‘extraordinário’ na final da Libertadores

Por outro lado, o Mallorca viu sua sequência de duas vitórias no Espanhol chegar ao fim. A equipe é a 6ª colocada, com 24 pontos, na zona de classificação para as próximas competições europeias. Mas, pode perder posições uma vez que tem um jogo a mais que a maioria de seus adversários.

O jogo

O Barça dominou o primeiro tempo e criou diversas chances de balançar a rede. Os visitantes abriram o placar com Ferrán Torres, em grande falha da defesa do Mallorca. No entanto, os donos da casa não se intimidaram e foram buscar o empate antes do intervalo com o atacante Muriqi. O Barcelona criou diversas situações de gol, mas pecou na precisão na hora de concluir as jogadas.

No início da segunda etapa, o jogo foi lá e cá. Porém, um pênalti marcado em Lamine Yamal, convertido por Raphinha, recolocou o Barça em vantagem aos 10 minutos. Além disso, a dupla voltou a funcionar. Aos 28, Lamine Yamal deu lindo passe de trivela para o brasileiro aparecer atrás da defesa adversária para anotar o segundo no jogo. Dessa maneira, o Mallorca sentiu os gols e Frenkie de Jong transformou a vitória em goleada, aos 33 minutos. Por fim, o Barcelona fechou a goleada de 5 a 1 com gol marcado por Pau Victor, com assistência de Frenkie de Jong.

Jogos adiantados da 19ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Terça-feira (3/12)

Mallorca 1×5 Barcelona

Quarta-feira (4/12)

Athletic Bilbao x Real Madrid – 17h

*Horário de Brasília.