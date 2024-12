Botafogo posta vídeo provocando Hulk e Deyverson

O Botafogo postou em suas redes sociais, nesta terça-feira (3), um vídeo em provocação aos jogadores Hulk e Deyverson, do Atlético Mineiro. Os atacantes do Galo tiveram atritos com Luiz Henrique e Alexander Barboza, respectivamente, na partida do Brasileirão que antecedeu a final da Libertadores.

Durante o confronto no campeonato nacional, Deyverson levou uma encarada de Barboza por conta de uma brincadeira durante o jogo. Na entrevista após a partida, o atacante do Galo, ao ser questionado sobre o zagueiro, perguntou: “Quem?”, como se não soubesse quem era e depois continuou “Ah, o zagueiro do Botafogo”.

Por outro lado, o atrito entre Luiz Henrique e Hulk aconteceu depois que o camisa 7 do Galo foi tirar satisfações de uma suposta fala do jogador alvinegro durante o intervalo. Por conta disso, o atacante do time mineiro disse durante a confusão: “Ele tem cinco chutes na Seleção, eu tenho sete anos na Seleção, ele tem que correr para caramba”.

Dessa forma, um vídeo mostra imagens dos jogadores alvinegros comemorando a conquista da Libertadores no último sábado (30). No entanto, no fundo, toca uma edição da música 1993, do rapper Matuê. Ela contém um tom provocativo, com trechos como “que que adianta ser o maior e ser um prego? Se f*, na armadilha do ego. (… )Fala, fala e nunca faz jus. One time, meu mano, o que te falta é Jesus”. Além disso, o áudio também conta com as falas acima de Hulk e Deyverson.

Vale ressaltar que antes da decisão na Libertadores, Luiz Henrique pediu desculpas a Hulk, que aceitou, ou seja, apesar da provocação, entre os jogadores está tudo certo.