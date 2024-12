Saiba os cenários para o Botafogo ser campeão do Brasileiro nesta quarta

Ainda em meio às comemorações do título da Libertadores, o Botafogo pode faturar o título do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (4), em duelo contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 37ª rodada da competição nacional. O Glorioso pode soltar o grito após a derrocada do ano passado.

Para isso, o time comandado por Artur Jorge precisa de uma combinação de resultados que envolve o Palmeiras, que enfrenta o Cruzeiro no mesmo horário no Mineirão. Os cariocas somam 73 pontos na liderança, enquanto os paulistas têm 70 somados.

Botafogo é campeão:

– Vitória do Botafogo e empate do Palmeiras (Alvinegro iria a 76 pontos e rival teria 71)

– Vitória do Botafogo e derrota do Palmeiras (Alvinegro iria a 76 pontos e rival teria 70)

– Empate do Botafogo e derrota do Palmeiras (Alvinegro iria a 74 pontos e rival teria 70)

Pior cenário

Entreatanto, se o Palmeiras vencer, a definição do título ficará para a última rodada independentemente do resultado do Botafogo. Porém, o pior cenário pode acontecer. Apenas uma colocaria o Palmeiras à frente do Botafogo ao final da 37ª rodada do Brasileirão. O clube paulista ultrapassaria o Alvinegro porque teria mais vitórias, principal critério de desempate.

