Neuer é expulso pela 1ª vez; Bayern eliminado na Copa da Alemanha

Em jogo que marcou a primeira expulsão da carreira do goleiro Neuer, em 18 anos de carreira e mais de 850 partidas, Bayern e Leverkusen se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa da Alemanha. Melhor para quem teve um a mais desde os 16 minutos de jogo: Leverkusen venceu por 1 a 0. O atacante Nathan Tella fez o gol deste duelo nesta terça-feira (3/12) na Allianz Arena.

Assim, o Leverkusen, atual campeão tanto do Campeonato Alemão quanto da Copa da Alemanha, segue vivo na busca pelo seu terceiro título (já venceu também em 1993). O Bayern, maior campeão da competição, com 20 canecos (o último em 2020), mais uma vez cai nas quartas de final.

Primeiro tempo: Neuer expulso; Bayern com 10

O Bayern começou dominando, mas não conseguiu superar o goleiro Kovar. No entanto, uma jogada direta do zagueiro Tah para Frimpong mudou o rumo do clássico. O holandês venceu na corrida contra os zagueiros, forçando o goleiro Neuer a sair para cortar. No entanto, ao tentar interceptar, Neuer cometeu falta no corpo de Frimpong. Como era o último homem e o jogador do Leverkusen estava em clara posição de gol, Neuer recebeu cartão vermelho pela primeira vez na carreira.

Com um jogador a menos, o Bayern precisou se reestruturar e, consequentemente, deu mais espaço para o Leverkusen atacar com perigo, sempre com Wirtz e Frimpong à frente. Wirtz fez um chute perigoso e foi responsável pela maior parte das jogadas ofensivas. Frimpong, por sua vez, após passe de Wirtz, recebeu pela esquerda e arriscou um chute que o goleiro israelense Peretz (que substituiu Sané) salvou com o pé.

Apesar da inferioridade numérica, o Bayern manteve maior posse de bola (60%) e finalizou tanto quanto o Leverkusen (8 a 8). No entanto, as únicas chances de perigo foram uma cabeçada de Goretzka, defendida por Kovar, e um chute de Laimer que passou ao lado do gol.

Segundo tempo: Leverkusen vence

O Leverkusen veio com um atacante de área, Schick, na vaga de um apoiador (Andrich). E voltou em cima. Quase marcou quando Frimpong recebeu pela direita e cruzou para Wirtz chutar raspando a trave do Bayern. Aos 16 minutos, baixa para o Leverkusen: Schick sentiu uma lesão e saiu para a entrada de Nathan Tella.

O técnico Xabi Alonso fez seu time ficar ainda mais ofensivo, colocando o brasileiro Arthur (ex-América-MG), um lateral-direito que apoia muito. E veio o gol dos visitantes, aos 23. Grimaldo observou a entrada de Tella e cruzou sob medida para a cabeçada do inglês naturalizado nigeriano. Leverkusen 1 a 0. O Bayern buscou o empate e se abriu. Mas o Leverkusen, que teve muitos contra-ataques, não concluiu em gol as chances que teve. O Bayern teve uma chance no fim, com Olise. Passou perto, mas não entrou. Assim, o Leverkusen venceu, segue vivo e eliminou um grande rival, na casa dele. E não perde para o Bayern há cinco jogos.

Jogos das Oitavas da Copa da Alemanha

Terça-feira (3/2)

Jahn 0x3 Stuttgart

Arminia 3×1 Freiburg

Bayer 0x1 Leverkusen

Werder Bremen 1×0 Darmstadt

Quarta-feira (4/12)

Colonia x Hertha Berlin – 14h

Wolfsburg x Hoffenheim – 14h

Karlsruher x Augsburg – 16h45

RB Leipzig x Eintracht – 16h45

Obs: os vencedores avançam de fase

