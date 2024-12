Thiago Leifert duvida da capacidade da torcida do Corinthians: ‘Gente, são 700 milhões, tá?’

Nos últimos dias, a torcida do Corinthians iniciou um movimento para quitar a dívida da Neo Química Arena. As organizadas lançaram a campanha “Doe Arena”, com o objetivo de arrecadar fundos para resolver a pendência financeira do clube. No entanto, o jornalista Thiago Leifert questionou se essa meta seria realmente alcançável.

Embora tenha elogiado a iniciativa, Leifert destacou a dificuldade de atingir o valor necessário, dado o montante elevado da dívida.

“A iniciativa dos Gaviões é muito legal, pedir para a torcida ajudar, mas se você olhar lá atrás e ver como essa dívida foi construída, o que aconteceu, é absurdo. É legal que a torcida esteja ajudando, é bonito, mas gente, são 700 milhões, tá?”, comentou o jornalista em seu canal no YouTube.

Leifert também sugeriu que, em algum momento, o movimento perderia o engajamento necessário para atingir a meta.

“O valor arrecadado até agora é muito pouco. Vocês ainda vão ficar pagando juros. Não tem como resolver isso. Eu realmente acredito que, como comportamento, no início da campanha vai ter um pico de doações, mas depois vai cair. Agora, é moda, perto do Natal, os torcedores vão ganhar aquele ‘diplominha’ e vão dar de presente, mas depois, com o Réveillon, a tendência é cair. Não vai dar, falta muito. Se a ideia é atingir os R$ 700 milhões, não vai acontecer. Mas é melhor do que nada”, concluiu.

Recentemente, o Corinthians compartilhou com seus torcedores a situação atual da dívida do clube. Em um evento chamado “Dia da Transparência”, a equipe revelou que o total do débito chega a R$ 2,3 bilhões.