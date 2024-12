Vasco x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Chegou a hora da despedida do torcedor vascaíno de São Januário em 2024. Após um ano intenso, o Vasco enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira (4), pela 37ª e penúltima rodada do Brasileirão-2024. O Galo, por sua vez, também viveu uma montanha-russa no ano, chegando à três finais, mas encerrando a temporada já sem chances de Libertadores para 2025.

Desta forma, os times, que chegam grudados na tabela de classificação (mesma pontuação), vivem a expectativa de, ao menos, garantirem vaga para a Sul-Americana da próxima temporada.

Onde assistir

O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere no sistema de Pay-per-view.

Como chega o Vasco

Já sem risco de rebaixamento e com chance ínfima de alcançar a Libertadores, o Vasco tentará encerrar o ano com uma vaga na Sul-Americana, que não chega desde 2020. Atualmente, a equipe ocupa a 12ª posição, com 44 pontos, e pode terminar a rodada em décimo, a depender dos resultados da #37. O time, porém, não vence há cinco partidas.

Para este jogo, o interino Felipe não terá novos problemas, já que não há jogadores suspensos ou novos lesionados. A tendência, porém, é que ocorra mudanças na equipe. O ponta Alegria, por exemplo, deve voltar ao banco após não aproveitar a chance como titular contra o Atlético-GO, no último compromisso vascaíno (empate por 2 a 2).

Maxime, autor do primeiro gol do Vasco contra o Dragão após entrar no segundo tempo, pode ganhar vaga como titular. Ele só começou jogando duas vezes desde que chegou: contra Juventude e Inter, ambos em São Januário. Já Puma e Alex Teixeira podem ganhar as vagas de Paulo Henrique e Rayan, respectivamente.

Como chega o Atlético

De ressaca pela derrota na final da Libertadores para o Botafogo, no último sábado (30), o Atlético chega muito pressionado para o jogo no Rio de Janeiro. O palco do duelo traz boas lembranças, já que no último encontro entre ambos em São Januário, o Galo levou a melhor no empate por 1 a 1, avançando à decisão da Copa do Brasil graças a um golaço de Hulk. Lá se vão, no entanto, 11 partidas sem vitórias para o Atlético.

Lyanco, Mariano e Saravia, suspensos na derrota para o Juventude, na última rodada do Brasileirão, voltam aos relacionados. Já Paulinho, que jogou no sacrifício ao longo do ano, passará por cirurgia e desfalca a equipe, voltando apenas em 2025. Ele atuou com uma fissura óssea na canela direita.

VASCO x ATLÉTICO-MG

37ª Rodada do Brasileirão-2024

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: quarta-feira, 4/12/2024, às 19h (de Brasília)

VASCO: Léo Jardim; Puma (Paulo Henrique), João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Coutinho; Alex Teixeira (Rayan), Max Dominguez e Vegetti. Técnico: Felipe (interino).

ATLÉTICO-MG: Éverson; Lyanco, Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Otávio, Alan Franco, Zaracho e Guilherme Arana; Hulk e Deyverson. Técnico: Gabi Milito.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP-Fifa) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Daiane Muniz (SP-Fifa)

