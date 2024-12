Joia do São Paulo pode ganhar chance no profissional em 2025

Uma promessa do futebol chama a atenção com a camisa do São Paulo. Ryan Francisco, com 18 anos, que passou pela base do Palmeiras, já tem multa em 60 milhões de euros (R$ 362,4 milhões). Ele, aliás, retribui essas cifras com um faro de gol impressionante. Com isso, o jovem é visto como uma “carta na manga” para próxima temporada.

O garoto está no radar do técnico Luis Zubeldía para um futuro próximo, mas ainda não deve ir para os Estados Unidos. A tendência é que Ryan Francisco dispute a edição de 2025 da Copa São Paulo de Futebol Júnior e, na sequência, seja vá para equipe principal. O jogador se aproxima do grande desafio da sua ainda curta carreira.

Com quase 90 gols em duas temporadas, o atacante está ganhando cada vez mais projeção na base e pode ganhar chance na temporada 2025 no elenco profissional.

Depois de se destacar em 2023 no sub-17 com artilharias do Paulistão e do Brasileirão e somar 45 gols, ele quase igualou a marca em seu primeiro ano de sub-20. Foram 43 gols e 11 assistências.

Na última segunda-feira (2), o atacante foi vital na virada épica do Tricolor Paulista, justamente diante do Verdão, na final da Copa do Brasil Sub-20. O time do Morumbi perdia por 2 a 0, mas conseguiu anotar três gols em sequência e ficou com o título. Em 51 jogos entre a Copinha, o Paulista e o Brasileiro Sub-20, o atacante totaliza 38 bolas na rede em 2024.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.