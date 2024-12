São Paulo x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo encara o Juventude nesta quarta-feira (4/12), às 20h, no estádio do Morumbis, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista, já classificado para a fase de grupos da Libertadores, apenas cumpre tabela e tenta se despedir da torcida com dignidade entregando uma última vitória no ano. Já o clube Jaconero é o 15° colocado, com 42 pontos e pode garantir sua permanência na Série A, caso vença fora de casa.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o São Paulo

Com a vaga na Libertadores garantida, o técnico Luis Zubeldía admitiu que pode dar chances a jogadores menos utilizados nesta reta final de Brasileirão. Contudo, quem deve seguir fora é Calleri. Afinal, o argentino ainda trata de dores na coxa esquerda e deve seguir dando espaço para André Silva. Além disso, Welington, Michel Araújo, Jamal Lewis, Pablo Maia e Galoppo seguem no departamento médico e também estão fora. Por fim, fica a expectativa se o treinador fará mudanças significativas na equipe ou não.

Como chega o Juventude

Já o Juventude vem em busca da vitória no Morumbis para se livrar de vez da possibilidade de um rebaixamento. Aliás, para o embate em São Paulo, o técnico Fábio Matias deve repetir a mesma escalação que venceu o Galo, já que não tem baixas suspensão. O meia Mandaca e o atacante Edson Carioca, que foram poupados de um treino, não devem desfalcar o time. Assim, os únicos desfalques devem ser os zagueiros Rodrigo Sam, com dores no púbis e Lucas Freitas, com uma lesão na coxa.

SÃO PAULO X JUVENTUDE

37ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 4/12/2024, às 20h (de Brasília).

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

São Paulo: Rafael, Igor Vinícius, Ruan (Arboleda), Alan Franco e Sabino (Rafinha); Luiz Gustavo, Alisson (Bobadilla) e Luciano; Lucas, André Silva (William Gomes) e Ferreira (Wellington Rato). Técnico: Zubeldía

Juventude: Gabriel; João Lucas, Boza, Lucas Freitas (Zé Marcos) e Ewerthon; Ronaldo, Jadson e Mandaca; Lucas Barbosa, Edson Carioca e Gabriel Taliari. Técnico: Fábio Matias

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

