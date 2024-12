Com show de Memphis Depay, Corinthians vence o Bahia em duelo direto no Brasileirão

O Corinthians mantém sua brilhante arrancada no Brasileirão e, nesta terça-feira (03), atropelou o Bahia com uma vitória por 3 a 0, em confronto direto por uma vaga na Libertadores de 2025. A partida, válida pela 37ª rodada, aconteceu na Neo Química Arena, em São Paulo, e teve como destaques as grandes atuações de Memphis Depay e Yuri Alberto. O resultado coloca a equipe sob comando de Ramón Díaz com 53 pontos, em sétimo lugar. Já o Tricolor de Aço, do contestado Rogério Ceni é o oitavo e soma 50 pontos. Mas pode perder a posição para o Cruzeiro que ainda jogará.

Aliás, o holandês abriu o placar logo aos 11 minutos. O Bahia até tentou equilibrar o jogo, mas sem sucesso. Nos acréscimos do primeiro tempo, Yuri Alberto ampliou em uma rápida jogada de transição. Já no início da etapa complementar, Depay brilhou novamente, desta vez com uma linda cobrança de falta, selando o terceiro gol do Timão.

Primeira etapa dominante do Timão

No primeiro tempo foi avassalador para o Timão. Logo aos 11 minutos, Memphis Depay aproveitou um passe de Yuri Alberto e abriu o placar: 1 a 0. O Bahia tentou reagir, controlando mais a posse de bola e ameaçando o gol de Hugo Souza. A equipe chegou a marcar com Luciano Rodríguez, mas, com o auxílio do VAR, a arbitragem anulou o lance por impedimento. Pouco depois, o goleiro Marcos Felipe, do Tricolor Baiano, precisou ser substituído por Adriel devido a uma lesão. Já nos acréscimos, aos 48 minutos, em uma bela jogada de contra-ataque, Carillo encontrou Yuri Alberto, que não desperdiçou e ampliou o placar para o time paulista: 2 a 0.

Memphis Depay nos braços da Fiel

No segundo tempo, o técnico Rogério Ceni realizou duas alterações, incluindo a entrada de Ademir no lugar de Arias na lateral-direita, também atuando como ponta do Bahia. Apesar disso, o Corinthians continuou dominando a partida. Aos 15 minutos, Memphis Depay marcou o terceiro gol do Timão em uma linda cobrança de falta, praticamente garantindo a excelente vitória do time paulista. O Bahia não ameaçou o gol de Hugo em nenhum momento, afinal, foi apático do início ao final do confronto.

Últimos passos das equipes no Brasileirão 2024

Agora, o Timão volta a campo pela última rodada do Brasileirão para enfrentar o Grêmio, no domingo (8), na Arena do time gaúcho. Enquanto isso, o Tricolor de Aço encara o lanterna e já rebaixado Atlético-GO. Ambos os jogos estão marcados para a mesma data e horário: 16h (de Brasília).

CORINTHIANS 3 X 0 BAHIA

Campeonato Brasileiro — 37ª rodada

Data: 03/12/2024 (terça-feira)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público e Renda: Não divulgados

Gols: Memphis Depay, 11’/1ºT (1-0); Yuri Alberto, 48’/1ºT (2-0); Memphis Depay, 15’/2ºT (3-0)

CORINTHIANS: Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele (José Martínez, 42’/2ºT) Breno Bidon (Igor Coronado, 31’/2ºT) Carillo (Alex Santana, 31’/2ºT) Garro (Talles Magno, 42’/2ºT) Memphis Depay e Yuri Alberto (Ángel Romero, 31’/2ºT) Técnico: Ramón Díaz

BAHIA: Marcos Felipe (Adriel, , 26’/1ºT) Santiago Arias (Ademir, intervalo) Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Caio Alexandre (Biel, 18’/2ºT). Everton Ribeiro (Gilberto, 18’/2ºT). Cauly, Thaciano (Jean Lucas, intervalo) e Luciano Rodríguez (Everaldo, 34’/2ºT) Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa(RJ) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões Amarelos: Gustavo Henrique, Raniele (COR); Gabriel Xavier, Acevedo, Luciano Rodríguez (BAH)

Cartões Vermelhos:

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.