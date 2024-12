Grêmio confirma saída do volante Du Queiroz

O Grêmio derrotou o São Paulo no último domingo (1º), encerrando qualquer possibilidade de rebaixamento no Brasileirão 2024. Por outro lado, sem chances de vaga na próxima Libertadores, o clube já projeta saídas e possíveis reforços para 2025.

Dessa forma, o volante Du Queiroz, revelado pelo Corinthians e emprestado pelo Zenit, da Rússia, não terá seu vínculo renovado com o clube gaúcho. A diretoria decidiu não exercer a opção de compra prevista no contrato de empréstimo.

A decisão foi tomada em conjunto com o atleta, que não vinha sendo utilizado por Renato Gaúcho nos últimos jogos do Brasileirão. A última partida de Du Queiroz foi no dia 17 de agosto, contra o Bahia, quando sofreu uma lesão no pé. No total, ele disputou 28 jogos pelo Grêmio e conquistou o Campeonato Gaúcho de 2024.

Confira a nota do Grêmio

“O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, em consenso com o atleta Du Queiroz, encerrou antecipadamente o vínculo temporário do atleta com o Clube.” O contrato de Du Queiroz com o Grêmio, assinado em janeiro, teria validade até o fim do mês, com possibilidade de compra dos direitos econômicos. No entanto, o clube optou por não exercer a compra, encerrando o vínculo de empréstimo. O Grêmio agradeceu ao jogador pelo empenho demonstrado com a camisa tricolor e desejou sucesso na sequência de sua carreira.

