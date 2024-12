Alan Patrick mostra esperanças com o Internacional para a próxima temporada

O Internacional chegou a ficar na zona de rebaixamento da atual edição do Brasileirão, mas somou 16 rodadas sem derrotas até o revés para o Flamengo, no Maracanã, no último domingo (1). No entanto, o clima no Colorado para 2025 é de bastante otimismo.

O time, sob o comando de Roger Machado, garantiu vaga na próxima edição da Libertadores e ainda pode atrapalhar o Botafogo na briga pelo título. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (04), no estádio do Beira-Rio. Alan Patrick, maestro do Colorado, elogiou o trabalho do comandante.

“Roger faz um excelente trabalho, e o campo tem mostrado isso. Lógico que o torcedor, assim como nós, fica otimista para o próximo ano. Mas precisamos ter muita humildade. Vamos nos preparar bem para realizar um excelente ano”, disse Alan Patrick.

“A cada ano, temos metas e ambições. Muita humildade. O Roger prega isso no dia a dia. É o trabalho, ele devolve em campo. É desta maneira que devemos seguir. Sempre há margem para evoluir”, concluiu o camisa 10 do Internacional.

Além de enfrentar o Botafogo, o Internacional também vai medir forças com o Fortaleza nas últimas rodadas do Brasileirão: um jogo em seus domínios e outro fora de casa, respectivamente. No momento, o time gaúcho é o quarto colocado, portanto, somando 65 pontos.

