Com vitória, Corinthians garante classificação para Copa do Brasil 2025

Nesta terça-feira (3), o Corinthians venceu o Bahia por 3 a 0, na Neo Química Arena, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Timão garantiu a vaga na Copa do Brasil 2025. Isso porque chegou a 53 pontos e já assegurou pelo menos o nono lugar do Campeonato Brasileiro. Os nove melhores clubes entram direto na terceira fase da competição de mata-mata. Ao todo, são 12 vagas diretas para essa etapa, somando os campeões de Série B, Copa Verde e Copa do Nordeste.

O Corinthians ficou próximo de não disputar a Copa do Brasil no próximo ano pelo fato de ter sido eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista e não ter conseguido conquistar os títulos da Copa Sul-Americana e da própria competição de mata-mata neste ano. No entanto, a arrancada nesta reta final de Brasileirão, com oito vitórias consecutivas, carimbou a classificação da equipe de Ramón Díaz.

O técnico Ramón Díaz, aliás, teve sua permanência confirmada para 2025 após a vitória sobre o Bahia. O diretor executivo Fabinho Soldado anunciou na coletiva de imprensa que a comissão técnica seguirá no comando do Corinthians para próxima temporada. A dupla de treinadores argentinos têm contrato até o fim do ano que vem.

Além da Copa do Brasil, Corinthians se aproxima de vaga na Libertadores

Com a vitória na Neo Química Arena, o Corinthians chegou a sétima colocação no Brasileirão e depende apenas de um empate na última rodada para garantir a vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Entretanto, a classificação pode vir antes mesmo de entrar em campo. Isso porque, caso o Cruzeiro seja derrotado pelo Palmeiras, nesta quarta-feira (4), o time mineiro não terá mais condições de ultrapassar o Timão.

O último compromisso do Corinthians no Brasileiro é contra o Grêmio, em Porto Alegre, no domingo (8). Mesmo com derrota, o Alvinegro pode ter a vaga na Libertadores. Para isso basta que o Cruzeiro não vença o Juventude, fora de casa, ou o Bahia tropece diante do lanterna Atlético-GO, na Fonte Nova.

