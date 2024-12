Ferreira vive segundo ano com mais jogos na carreira em 2024

Uma das contratações do São Paulo para esta temporada, o atacante Ferreira viveu um ano especial. Apesar de demorar para engrenar e ganhar chances, o jogador se firmou com o técnico Luis Zubeldía e esta prestes a completar seu segundo ano com mais jogos em toda a sua carreira.

Ferreira trocou o Grêmio pelo São Paulo em 2024. Pelo Tricolor Gaúcho, sua melhor temporada foi em 2021, quando fez 52 jogos no ano que rebaixou o clube gaúcho para a Série B. No total, fez 14 gols e deu 13 assistências. Na temporada seguinte, assumiu a camisa 10, mas o rendimento caiu.

No último domingo (1/12), ele reencontrou o Grêmio em Porto Alegre e fez sua partida de número 49 na temporada. Caso ele atue contra o Juventude, nesta quarta-feira (4/12), no Morumbis, e diante do Botafogo, no próximo domingo, na última rodada do Brasileirão, ele terminará o ano com 51 jogos. Assim, registrando seu segundo ano com mais embates na carreira.

Aliás, este número poderia ser bem maior e o atacante poderia ter batido seu recorde na carreira. Contudo, Ferreira foi atrapalhado por uma lesão no quadríceps da perna esquerda sofrida no clássico contra o Palmeiras, em 18 de agosto, o que obrigou o atacante a ficar dois meses fora dos gramados. Na época, ele vivia um grande momento sendo decisivo pelo Tricolor e era titular incontestável de Zubeldía.

Agora, o atacante espera manter o bom ritmo para seguir sendo importante para o São Paulo em 2025 e, quem sabe, conseguir bater seu recorde e ter seu ano mais participativo na carreira.

