Mundial de Clubes: Diego Ribas chega aos EUA para representar o Flamengo em sorteio

O Flamengo já conta com representantes nos Estados Unidos para o sorteio do Super Mundial de Clubes de 2025. O presidente Rodolfo Landim e o ex-camisa 10 da Gávea, Diego Ribas, embarcaram na noite de terça-feira (3) para Miami e ficam por lá até a realização do evento, marcado para tarde desta quinta-feira (5).

“Expectativa grande, mas estamos falando de um elenco muito experiente. O que prevalece neste tipo de situação é o privilégio e a gratidão de enfrentar as melhores equipes do mundo representando o Flamengo. O frio na barriga faz parte, tem que fazer, mas estamos falando de uma equipe que consegue controlar isso e transformar em motivação”, disse Diego Ribas antes de embarcar.

O sorteio das chaves da Copa do Mundo de Clubes de 2025 acontecerá a partir das 15h (de Brasília) desta quinta-feira (5), em Miami. O Flamengo figura como time melhor ranqueado da América do Sul e, por isso, está no pote 1. Os outros cabeças de chave são: River Plate, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Palmeiras e Fluminense.

Rodolfo Landim

Presidente do Flamengo até o fim do ano, Rodolfo Landim também representará o clube no sorteio ao lado de Diego Ribas. O mandatário valorizou o trabalho realizado no decorrer de suas gestões – que resultaram no Rubro-Negro como cabeça de chave.

“Primeira vez que vamos ter realmente um Mundial de Clubes no formato do Mundial de Seleções. Ter o Flamengo selecionado e no pote 1 como primeiro ranqueado da América do Sul é muito legal. Demonstra o forte trabalho feito aos longo dos últimos anos”, e completou:

“Vai ser difícil independentemente de qualquer coisa. Nenhum time está classificado para o Mundial sem se apresentar um grande time. Temos que ver o momento que a equipe esteja atravessando. Esperamos estar voando. Primeira vez que jogaremos um torneio internacional em meio de temporada e isso é positivo”, disse Landim.

Flamengo no sorteio

O Flamengo se classificou ao Mundial de Clubes de 2025 após a conquista invicta da Libertadores da América 2022 – a melhor da história do novo formato. O ranqueamento, contudo, se deu também pelo vice-campeonato em 2021 e por ter avançado às oitavas em 2023, além das quartas em 2024.

A colocação no pote 1 faz com que o Flamengo só enfrente um europeu na primeira fase da competição. Outro ponto importante: clubes do mesmo país não podem ficar no mesmo grupo. Nesse sentido, o Rubro-Negro não pode cruzar o caminho do rival Botafogo – pertencente ao grupo 3.

• Pote 1: Bayern de Munique (ALE), Flamengo (BRA), Fluminense (BRA), Manchester City (ING), Palmeiras (BRA), Paris Saint-Germain (FRA), Real Madrid (ESP) e River Plate (ARG)

• Pote 2: Atlético de Madrid (ESP), Benfica (POR), Borussia Dortmund (ALE), Chelsea (ING), Inter de Milão (ITA), Juventus (ITA), Porto (POR) e RB Salzburg (AUT)

• Pote 3: Al-Ahly (EGI), Al-Hilal (SAU), Boca Juniors (ARG), Botafogo (BRA), León (MEX), Monterrey (MEX), Ulsan (COR) e Wydad Casablanca (MAR)

• Pote 4: Al Ain (EAU), Auckland City (NZL), Espérance de Tunis (TUN), Inter Miami (EUA), Mamelodi Sundowns (AFS), Pachuca (MEX), Seattle Sounders (EUA) e Urawa Red Diamonds (JAP)

