Santos vê planejamento de 2025 atrasar enquanto procura um técnico

Há 15 dias sem treinador, o Santos vê seu planejamento para 2025 ficar atrasado. O Peixe gostaria de pensar no ano que vem logo após a última rodada da Série B. Contudo, sem um técnico definido, a diretoria ainda não sabe se dá sequência sem a opinião de uma comissão técnica ou aguarda um novo comandante para tomar decisões.

O Santos está sem treinador desde o dia 18 de novembro, quando demitiu Fábio Carille. Desde então, a diretoria vem se esforçando ao máximo para trazer um nome. Por conta disso, o Peixe também evitou tomar decisões. Como por exemplo, dispensas de jogadores. O clube já tem uma lista de quais atletas não vão para os Estados Unidos fazer a pré-temporada em janeiro. Contudo, um novo treinador pode fazer com que outros do plantel acabem viajando e fazendo parte do elenco para 2025.

O plano A do Peixe segue sendo Luís Castro. A diretoria negocia com o treinador há semanas, mas o português se manteve firme na ideia de dar uma resposta apenas a partir de 15 de dezembro. O Santos, por sua vez, ainda não definiu se vai aguardar o treinador ou encerrar as negociações

Santos já sonda novos nomes para o cargo

Mesmo assim, a diretoria já busca outros treinadores caso Luís Castro decida não aceitar a oferta. Os nomes da vez são Gustavo Quinteros, do Vélez Sarsfield, da Argentina e Renato Gaúcho, do Grêmio. O problema é que ambos ainda estão empregados e disputando campeonatos locais.

A tendência é que o Santos aumente os esforços para fechar com um treinador ainda nesta semana. Contudo, o Peixe sabe que está perdendo um tempo precioso para planejar a temporada de 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.