Confira provável escalação para ‘final’ do Botafogo no Sul

Já em Porto Alegre desde a noite da última terça-feira (3), o Botafogo tem provável escalação para enfrentar o Inter, no Beira-Rio. A bola rola às 21h30 (de Brasília) e pode definir o campeão do Brasileirão-2024.

Afinal, o Glorioso erguerá a taça de maneira antecipada caso vença e conte com tropeço do Palmeiras, que joga paralelamente em Belo Horizonte, contra o Cruzeiro. O Fogão é líder com 73 pontos, enquanto o time paulista vem em segundo, com 70. Como ambos possuem 21 vitórias, a decisão ficará para a última rodada em caso de vitória da equipe de Abel Ferreira, independente do resultado no Beira-Rio.

Para o duelo de logo mais, Artur Jorge não poderá contar com o goleiro John, suspenso por três amarelos. O zagueiro Bastos segue com a lesão muscular na coxa esquerda que o tirou da final da Libertadores, no último sábado (30). Assim, também não vai a campo. Apesar de desfalcar a equipe, a dupla viajou com o resto do elenco, assim como os desfalques fizeram na final da Libertadores. Pablo e Rafael, que não vêm sendo relacionados, também acompanham os companheiros na capital gaúcha.

Dessa forma, Gatito Fernández entra na vaga de John, enquanto Adryelson substitui Bastos. Veja, então, como ficará a escalação do Fogão para logo mais: Gatito Fernández; Vitinho, Adryelson, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus

