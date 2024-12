Veja lista de representantes dos times brasileiros em sorteio do Mundial de Clubes

Único país com quatro equipes classificadas à primeira edição do Super Mundial de Clubes da Fifa, em 2025, o Brasil formou um time ‘Legend’ de peso para o sorteio desta quinta-feira (5), em Miami. Cada clube ficou responsável por enviar um ídolo histórico para o evento, e o Jogada 10 reuniu os escolhidos dos brasileiros.

O sorteio vai acontecer nesta quinta-feira, dia 5 de dezembro, às 15h (de Brasília), em Miami. O evento contará com transmissão do Disney+, do Fifa+ e da ESPN no Youtube. Vale destacar que o Mundial será disputado nos Estados Unidos, em 12 estádios, de 15 de junho a 13 de julho de 2025.

Flamengo, Palmeiras e Fluminense chegam ao sorteio como cabeças de chave, no pote 1. O Botafogo, último classificado ao torneio, figura no pote 3. Como dito, o Brasil se destaca como país com maior número de representantes no novo formato da competição organizada pela Fifa.

Flamengo

Melhor ranqueado da América do Sul, o Flamengo escolheu Diego Ribas como representante ‘Legend’ para o sorteio. O ex-camisa 10 se destacou como capitão da segunda maior geração da história do Rubro-Negro, com 12 títulos em 285 jogos oficiais. Ele, aliás, ostentou a braçadeira na conquista invicta da Libertadores da América 2022 – que classificou o clube ao Mundial de 2025. O presidente Rodolfo Landim também estará presente no evento.

Palmeiras

Campeão da América em 2021, o Palmeiras também definiu seu representante lendário: Clebão. O ex-zagueiro Cléber ainda ocupará o status de ”embaixador” do Alviverde no decorrer do Mundial de Clubes. O defensor teve uma passagem memorável pelo Porco e levantou troféus significativos, como a Libertadores (1999) e dois Brasileiros (1993 e 1994). A Copa Mercosul (1998) também fez parte de sua trajetória.

Leonardo Holanda, diretor jurídico e de negócios do Palmeiras, também estará presente.

Fluminense

O Tricolor das Laranjeiras escolheu um tetracampeão do mundo para representar o clube no sorteio: Branco. O atleta defendeu o Fluminense, campeão da América em 2023, por 156 jogos em três passagens distintas. Nesse período, conquistou títulos do Campeonato Carioca (1983, 84 e 85) e do Brasileirão (1984).

Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, não estará presente pois acompanha a luta do clube contra o rebaixamento. Nesse sentido, Marcelo Penha, coordenador administrativo do clube, ficará como representante.

Botafogo

Último classificado ao Mundial de Clubes, o Botafogo ainda está em êxtase pela conquista inédita da Libertadores da América. O Alvinegro teve menos tempo para definir seu escolhido, mas, segundo o jornalista João Barreto, o martelo já está batido: Sérgio Manoel. O ex-jogador marcou época no futebol nacional, mas especialmente na conquista do Brasileiro de 1995 pelo time de General Severiano.

Mundial de Clubes

O novo formato reunirá 32 times de maiores sucessos das seis confederações internacionais: AFC (Ásia), CAF (África), Concacaf (Américas Central e do Norte e Caribe), CONMEBOL (América do Sul), OFC (Oceania) e UEFA (Europa).

Além dos quatro brasileiros, a América do Sul ainda conta com River Plate e Boca Juniors como representantes.

