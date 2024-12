Santos define retornos de Lucas Braga e Lucas Barbosa em 2025

O Santos decidiu que vai permanecer com Lucas Braga e Lucas Barbosa em seu elenco para 2025. A dupla, que está emprestada neste momento, será reintegrada ao elenco do Peixe em 2025. Além disso, os dois vão viajar com o plantel para os Estados Unidos, onde a equipe fará sua pré-temporada.

Lucas Barbosa passou o ano emprestado ao Juventude. Ele se destacou pela equipe gaúcha com 54 jogos, 14 gols e cinco assistências, o que despertou interesse de outros clubes, como o Vasco. Contudo, o Peixe já determinou que ele retornará ao clube. Já Lucas Braga passou a temporada cedido ao Shimizu S-Pulse, da segunda divisão japonesa, e também vai voltar à Vila Belmiro.

Barbosa, aos 23 anos, tem contrato com o Santos até julho de 2026. Ele pode atuar pelas duas pontas do ataque e também no meio-campo. Além disso, ele é visto com enorme potencial e o Peixe entende que pode fazer uma venda bem lucrativa no futuro com o atleta. Já Lucas Braga, aos 28 anos, tem contrato até abril de 2026 e terá mais uma chance de mostrar seu futebol no Alvinegro Praiano.

Aliás, a dupla chega para preencher lacunas que devem ficar vagas em 2025. Isso porque Pedrinho e Laquintana, que estavam emprestados ao Peixe em 2024, não vão continuar. Assim, o Santos não deixa seu sistema ofensivo ficar desfalcado de opções.

Por fim, o retorno dos dois jogadores acontece mesmo sem um aval do próximo treinador do Santos. O clube ainda busca um novo técnico, que tome as decisões de chegadas e saídas do Peixe para 2025. O principal alvo é Luís Castro, mas o Alvinegro Praiano já sonda outros nomes.

