Internacional está a um passo de garantir o título simbólico do returno da Série A

O Internacional está próximo de garantir o título simbólico do returno do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Colorado depende apenas de si e precisa só de uma vitória para assegurar tal proeza. Atualmente, são 37 pontos somados em 17 partidas, com 11 vitórias, quatro empates e duas derrotas, além de 73% de aproveitamento.

O time gaúcho vai ter que provar novamente a sua força depois dessa arrancada no segundo turno. Afinal, para confirmar a melhor campanha do returno da Série A , vai precisar do resultado positivo contra o Botafogo, o líder da competição. O Inter ainda conta com três concorrentes para ficar com este título simbólico. Tratam-se do Corinthians, Palmeiras e o próprio Glorioso.

Vale ressaltar que o Timão tem uma partida a mais em comparação ao Colorado e às outras duas equipes, pois já entrou em campo na rodada e venceu o Bahia. O Alviverde e o Alvinegro também contam com outra motivação, pois estão na disputa do troféu do Campeonato Brasileiro. Entretanto, o Internacional só permitirá os adversários sonharem caso tropece nos seus dois compromissos restantes na temporada.

Arrancada do Internacional no segundo turno da Série A

O Internacional perdeu apenas para o Atlético Goianiense e mais recentemente para o Flamengo no returno da Série A. Tais resultados ocorreram em um intervalo de pouco mais de três meses. Neste período, o time gaúcho engatou uma sequência de 16 partidas de invencibilidade.

Assim, o time saiu da 13ª colocação, quando chegou a se preocupar com a possibilidade de brigar contra o rebaixamento até o terceiro lugar. Neste segundo cenário, conservou a chance de vencer o Campeonato Brasileiro até a 36ª rodada, quando se extinguiu matematicamente esta possibilidade. Simultaneamente, o Colorado assegurou a participação na fase de grupos da próxima edição da Libertadores.

