Grêmio não terá três peças importantes para duelo com o Vitória

O Grêmio vai enfrentar o Vitória, nesta quarta-feira (04/12), sem a presença de três peças importantes. Afinal, a comissão técnica optou por poupar o zagueiro Geromel, além dos atacantes Diego Costa e Soteldo, devido ao desgaste físico. O técnico Renato Gaúcho decidiu chamar dois jogadores das categorias de base, o atacante Alysson Edward, de 18 anos, e o meio-campista Tiaguinho, de 16.

O primeiro já convive com o elenco profissional e até já estreou no time principal nesta temporada. O segundo passou a integrar os treinos nas últimas semanas e pela primeira vez está na lista de atletas relacionados.

A equipe gaúcha tem mais um desfalque, o defensor Rodrigo Ely, que sofreu uma luxação no pé direito, no empate com o Juventude. No entanto, ele não se recuperou a tempo e também será baixa no último compromisso da equipe na temporada. Com as ausências, Rodrigo Caio e Gustavo Martins disputam a vaga deixada por Rodrigo Ely. Além disso, Edenílson deve ser titular no lado direito do meio de campo no lugar de Soteldo.

O provável time titular deve ser: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Caio (Gustavo Martins), Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Edenilson, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.

Outra ausência será o volante Du Queiroz, que estava emprestado ao Tricolor Gaúcho até o fim desta temporada pelo Zenit, da Rússia. Havia até uma cláusula de opção de compra avaliada em seis milhões de euros (aproximadamente R$ 28 milhões na cotação atual), mas o Grêmio não vai exercê-la. Ele, inclusive, perdeu espaço e não atuava há pouco mais de três meses. Ao todo, Du Queiroz disputou 28 jogos com a camisa do Imortal.

Grêmio almeja uma vaga na Sul-Americana de 2025

A delegação do Imortal desembarcou em Salvador, na última terça-feira (03). Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Caíque e Marchesín

Laterais: Igor Serrote, Reinaldo e João Pedro

Zagueiros: Rodrigo Caio, Natã Felipe, Gustavo Martins e Jemerson

Volantes: Ronald, Dodi, Edenilson, Villasanti e Pepê

Meias: Nathan, Cristaldo, Monsalve e Tiaguinho

Atacantes: Arezo, Aravena, Braithwaite, Alysson e Pavon

O Grêmio assegurou a permanência na elite do futebol brasileiro com a vitória sobre o São Paulo por 2 a 1. Além da combinação de resultados favoráveis com os tropeços de Bragantino e Criciúma, equipes que estão na zona de rebaixamento. Assim, o novo desafio do Tricolor Gaúcho passa a ser assegurar uma vaga na Sul-Americana de 2025. A propósito, o time está na zona de classificação para o torneio continental, em 11º lugar, com 44 pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.