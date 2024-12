O Flamengo visita o desesperado Criciúma, nesta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), no Heriberto Hülse, pela 37ª rodada da competição. O Rubro-Negro ocupa a terceira posição, com 66 pontos, e já está na Libertadores de 2025. Mas sonha ainda com o vice-campeonato. Do outro lado, o Tigre está na 17ª posição, com 38 pontos, dois a menos que o Fluminense, primeiro fora da zona de rebaixamento. Assim, tem de vencer ou pode estar rebaixado ao fim da rodada.

Diego Martin comanda e narra esta partida. Mas a cobertura da Voz do Esporte também tem Leidi Marques com os comentários e as reportagens são de André Bachá. Clicar na arte acima a partir das 18h30 (de Brasília) e acompanhe a cobertura deste Criciúma x Flamengo.