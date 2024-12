Ronaldo Fenômeno analisa reta final do Brasileirão e aponta favorito

O Campeonato Brasileiro está chegando ao fim, e duas equipes brigam pelo título: Botafogo, líder, e Palmeiras, segundo colocado. O ex-atacante Ronaldo Fenômeno, inclusive, apontou quem considera o principal favorito para conquistar o torneio.

“Coloco o Botafogo como principal favorito por ter aprendido a disputar os pontos corridos. No ano passado, a equipe chegou perto, e, neste ano, vem muito forte, com grandes chances de vencer. O Fortaleza está se consolidando como um time estruturado e com boas possibilidades de conquistar um título de relevância nacional em breve. O Palmeiras, pela sua soberania, e o Internacional, pela consistência de estar sempre brigando na parte de cima da tabela e, atualmente, por apresentar o melhor futebol do segundo turno, mesmo após a tragédia no Rio Grande do Sul que interrompeu as atividades do clube por algumas semanas”, destacou Ronaldo.

O ex-jogador também elogiou as qualidades do Glorioso.

“O Botafogo tem mostrado uma regularidade impressionante ao longo do Brasileirão. A equipe soube se impor nos momentos decisivos e conta com um elenco muito bem montado, com grandes jogadores de seleção, como Luiz Henrique, Igor Jesus, Savarino e Almada. Para mim, é o principal favorito ao título”, concluiu.

A reta final do Campeonato Brasileiro, afinal, está eletrizante. O Botafogo lidera com 73 pontos, enquanto o Palmeiras ocupa a segunda posição, com 70. Na última rodada, as equipes se enfrentaram, e o time carioca venceu o paulista por 3 a 1, em São Paulo.

