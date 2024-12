Titular do Athletico, Mycael entra na mira de clubes da Premier League

O goleiro Mycael, do Athletico, entrou na mira de diversos clubes do futebol europeu, mais precisamente da Inglaterra. Afinal, Manchester United, West Ham, Leicester e Brentford estão de olho no jovem jogador, de apenas 20 anos.

O Furacão acredita que o arqueiro pode render muita grana para os cofres do clube paranaense. De acordo com o “ge”, o Athletico acredita que Mycael tem potencial para superar a venda de Bento para o Al-Nassr, da Arábia Saudita, que pagou 18 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões). Dessa maneira, é a maior negociação de um goleiro no Brasil.

Apesar do interesse de clubes da Premier League, os paranaenses não têm pressa para vender sua promessa. Afinal, ele tem contrato até março de 2027 e é visto como o nome ideal para começar a próxima temporada como titular. Uma saída neste momento só ocorreria caso chegue uma proposta muito tentadora.

Mycael é cria do CT do Caju e tem passagens pelas seleções brasileiras de base. O goleiro assumiu a titularidade nesta temporada e vem se destacando no Campeonato Brasileiro. Sua primeira partida foi contra o São Paulo, em julho, após Léo Linck ser expulso. Na rodada seguinte, debutou como titular diante do Atlético-GO.

Pela Seleção, conquistou o Sul-Americano sub-15 e sub-20, além do Pan-Americano de 2023. Pelo Athletico, estava no elenco campeão paranaense em 2024.

